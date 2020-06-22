22.06.2020 (16:45)
Летчики тверского соединения военно-транспортной авиации поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
Военнослужащие тверского соединения военно-транспортной авиации поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Колесова со 100-летним юбилеем.
Для ветерана организовали видеопоздравление, которое показали возле дома Бориса Петровича, где прозвучали теплые слова благодарности от командира эскадрильи во время полёта, а также от командного состава полка.
После этого ветерану были вручены сувениры и подарки.
Справочно:
Колесов Борис Петрович родился 20 июня 1920 года в городе Калинин. В январе 1941 года поступил в 1-е Московское авиационно-техническое училище. В сентябре того же года отправлен на Волховский фронт. В 1942 году прибыл на Ленинградский фронт, для помощи в выходе из окружения 2-ой ударной армии. Осенью 1943 года в воздушном бою получил контузию. После выписки из госпиталя продолжил службу в 159 отд. роте ВВС 59-й авиационной центральной базе авиатехснабжения ВВС в Москве.
За боевые заслуги награждён множественными правительственными и боевыми наградами.