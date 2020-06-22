Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2020 (16:07)

В воинских частях и соединениях 41-й общевойсковой армии прошла церемония «Минута молчания»

Во всех воинских частях и соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва прошла церемония «Минута молчания», посвященная Дню памяти и скорби.

В ходе построения личного состава воинских частей военнослужащие присоединились к общероссийской акции памяти и почтили погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Краснодарском училище летчиков прошла уникальная акция «Свеча памяти»
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»
Комплексы беспилотной авиации поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии
На параде Победы в Екатеринбурге пройдет минута молчания

Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false