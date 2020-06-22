22.06.2020 (16:07)
В воинских частях и соединениях 41-й общевойсковой армии прошла церемония «Минута молчания»
Во всех воинских частях и соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва прошла церемония «Минута молчания», посвященная Дню памяти и скорби.
В ходе построения личного состава воинских частей военнослужащие присоединились к общероссийской акции памяти и почтили погибших в годы Великой Отечественной войны.
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