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22.06.2020 (14:30)

Главнокомандующий ВМФ России возложил венки и цветы к мемориалу на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к и цветы монументу Матери Родины на Пискаревском мемориальном кладбище.

«В этот священный день мы отдаем дань памяти всем тем, кто мужественно встретил войну, развязанную против нашего Отечества, кто с первых часов нападения на нашу страну не сомневался в том, что враг будет разбит. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь в этой войне. Память в наших сердцах никогда не сотрется», - сказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов по завершении церемонии на Пискаревском кладбище.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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