22.06.2020 (15:44)
Командующий войсками ЦВО принял участие в возложении цветов к военному мемориалу в Екатеринбурге
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в возложении цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга в День памяти и скорби.
В памятной церемонии также принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, представители аппарата правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, духовенства, а также правоохранительных структур.
Завершилась торжественно-траурная церемония минутой молчания. Под звуки метронома присутствующие почтили память советских граждан, погибших на фронтах войны и умерших от ран в госпиталях.