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22.06.2020 (15:44)

Командующий войсками ЦВО принял участие в возложении цветов к военному мемориалу в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в возложении цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга в День памяти и скорби.

В памятной церемонии также принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, представители аппарата правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, духовенства, а также правоохранительных структур.

Завершилась торжественно-траурная церемония минутой молчания. Под звуки метронома присутствующие почтили память советских граждан, погибших на фронтах войны и умерших от ран в госпиталях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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