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22.06.2020 (15:39)

В Воздушно-десантные войска поступают современные комплексы мониторинга для разведывательных подразделений

В соответствии с Государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжают поступать современные комплексы мониторинга для разведывательных подразделений.

До конца 2020 года в соединения Воздушно-десантных войск поступит около 10 комплектов роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 «Сектант».

Комплекс мультимониторинга 1К144 – современное поколение разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты), число движущихся людей, характеризуя, вооружен человек или нет, а также выдать координаты и направление движения объектов.

Также комплекс может выдавать информацию и в условиях боя, это возможно за счет оснащения комплекса различными типами датчиков – сейсмических, магнитометрических, а также устройств инфракрасного диапазона.

1К144 также способен самостоятельно подстраиваться под уровень помех, является слабоуязвимым (способен работать при разрыве снаряда на расстоянии 5 м) и малозаметным. Зона передачи данных от датчиков может доходить до 15 км, срок непрерывной работы — до 30 дней. Расчетный срок эксплуатации комплекса — пять лет.

Размер комплекса не превышает 20 сантиметров, вес, в зависимости от комплектации составляет от 150 до 600 грамм. Устройство устанавливается под землей и фактически находится под ногами противника.

Информация передается на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место.

В 2020 году комплекс 1К144 поступит в отдельные гвардейские десантно-штурмовые соединения в Улан-Удэ и Уссурийске.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение
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