22.06.2020 (15:36)
В Краснодарском училище летчиков прошла уникальная акция «Свеча памяти»
В Краснодаре на базе высшего военного авиационного училища летчиков им.А.К.Серова прошла акция «Свеча памяти», посвященные Дню памяти и скорби.
В 4 часа утра с аэродрома ВУЗа Воздушно-космических сил в небо поднялись аэростаты, которые подняли в воздух 18-метровые флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту. При этом курсанты училища с зажжёнными свечами в руках выстроили число «75», символизируя 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие руководящий и личный состав училища, а также представители Федерации воздухоплавания Краснодарского края и Ассоциации авиации общего назначения.
Также участники акции почтили память погибших в годы войны.
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