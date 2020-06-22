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22.06.2020 (15:36)

В Краснодарском училище летчиков прошла уникальная акция «Свеча памяти»

В Краснодаре на базе высшего военного авиационного училища летчиков им.А.К.Серова прошла акция «Свеча памяти», посвященные Дню памяти и скорби.

В 4 часа утра с аэродрома ВУЗа Воздушно-космических сил в небо поднялись аэростаты, которые подняли в воздух 18-метровые флаг Российской Федерации и Георгиевскую ленту. При этом курсанты училища с зажжёнными свечами в руках выстроили число «75», символизируя 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие руководящий и личный состав училища, а также представители  Федерации воздухоплавания Краснодарского края и Ассоциации авиации общего назначения.

Также участники акции почтили память погибших в годы войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС
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