22.06.2020 (15:14)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Акция «Свеча памяти» прошла на Мемориале Славы города Тирасполь. В ней приняли участие российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым, руководство региона, администрация города, а также главы министерств и силовых ведомств.
Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам павших воинов в Великой Отечественной войне, и зажгли свечи, выложенные на Мемориале Славы цифрой «79», символизирующие годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.
Новости по теме:
Метки: