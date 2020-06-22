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22.06.2020 (15:14)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Акция «Свеча памяти» прошла на Мемориале Славы города Тирасполь. В ней приняли участие российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым, руководство региона, администрация города, а также главы министерств и силовых ведомств.

Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам павших воинов в Великой Отечественной войне, и зажгли свечи, выложенные на Мемориале Славы цифрой «79», символизирующие годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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