22.06.2020 (15:14)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Акция «Свеча памяти» прошла на Мемориале Славы города Тирасполь. В ней приняли участие российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым, руководство региона, администрация города, а также главы министерств и силовых ведомств.

Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам павших воинов в Великой Отечественной войне, и зажгли свечи, выложенные на Мемориале Славы цифрой «79», символизирующие годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице