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22.06.2020 (15:10)

Комплексы беспилотной авиации поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии

Два комплекса беспилотной авиации «Орлан-10» поступят на вооружение объединенной российской военной базе в Киргизии.

До конца 2020 года для до укомплектования подразделения БпЛА поступят два многофункциональных комплекса «Орлан», применение которых повысит эффективность армейской и штурмовой авиации в ходе ведения боевых действий и совместных учений.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил о создании подразделения беспилотной авиации малого и среднего радиуса на российской авиабазе Кант. Кроме того, расчеты БпЛА прошли обучение в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России в Коломне и полностью готовы к выполнению боевых задач в зоне ответственности.

Справочно:

БпЛА «Орлан-10» предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата около 10 кг. «Орлан» оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 километров и находиться в полете более 10 часов.

Объединенная российская военная база в Канте структурно входит в состав Центрального военного округа и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Перевооружение
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