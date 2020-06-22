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22.06.2020 (15:07)

На параде Победы в Екатеринбурге пройдет минута молчания

На параде, посвященном 75-ой годовщине Великой Победы в Екатеринбурге 24 июня, пройдет минута молчания. Об этом журналистам в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Под звук метронома участники парада Победы в Екатеринбурге проведут минуту молчания, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. По завершении памятного ритуала войска Екатеринбургского гарнизона пройдут торжественным маршем по брусчатке площади 1905 года», - сообщил генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО пояснили, что всего в параде Победы в Екатеринбурге примет участие более 2 тыс. человек. Парадные расчеты будут представлены военнослужащими соединений и воинских частей ЦВО, сотрудниками силовых структур и курсантами учебных заведений Свердловской области. В составе механизированной колонны проедет более 100 единиц современной и исторической военной техники.

При подготовке и проведении парада организовано строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических требований: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полное обеззараживание силами подразделений РХБ защиты.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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