22.06.2020 (15:03)

Военные экологи ЦВО приступили к очистке арктической зоны на полуострове Ямал

Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) приступили к очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал.

За первый день работ военнослужащие эковзвода собрали около 60 тонн экологического мусора, основу которого составляет металл, который был доставлен в места складирования. Кроме того, на мысе Марре-Сале развернут полевой автономный лагерь, в который входит места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.

Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице