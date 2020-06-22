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22.06.2020 (15:00)

Российские летчики пролетят в небе над Таджикистаном с портретами фронтовиков

Российские экипажи вертолетов Ми-8 выполнят демонстрационный пролет над территорией 201-й военной базы с портретами фронтовиков в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии родственников, воевавших на полях сражения с немецко-фашистскими захватчиками, летчики разместят в кабине и на фюзеляже вертолетов. Для чествования ветеранов войны, которые примут участие в проведении торжественного шествия на территории российского соединения, экипажи вертолетов выполнят взлет 24 июня с аэродрома Гиссар и пролетят над строевым плацем на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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