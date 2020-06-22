22.06.2020 (14:56)

Испытателю легендарного Ту-95 военнослужащие ЦВО устроили персональный мини-концерт в Самаре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Персональный мини-концерт для испытателя легендарного Ту-95

Военный ансамбль песни и танца 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) «Волжские казаки» устроил персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Дмитрия Толстова, который воевал бортстрелком на скоростном бомбардировщике СБ.

Солисты ансамбля спели знакомые фронтовые песни «Баллада о солдате», «Последний бой», «Казаки в Берлине» и «День Победы». Но особую радость вызвала песня «Потому что мы пилоты», под которую Дмитрий Михайлович пританцовывал и подпевал солистам ансамбля.

«Именно под эту песню прошла моя боевая молодость»,- заключил ветеран.

Праздник был организован с соблюдением требований эпидемиологической обстановки, ветеран наблюдал за персональным концертом из окна своей квартиры.

Толстов Дмитрий Михайлович родился 1926 года в Оренбургской области. Воевал с японцами на Дальнем Востоке, отражал налеты вражеской авиации на важные военные объекты. Демобилизовавшись из армии в 1951 году, устроился на Куйбышевский авиационный завод в качестве испытателя-радиста. В составе экипажа испытывал такие боевые самолёты, как Ту-4, Ил-28, а также знаменитый Ту-95, который до сих пор стоит на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации. Летал вместе с Дмитрием Мартьяновым, который учил летному мастерству Юрия Гагарина. Награжден медалями «За победу над Японией», «За доблестные труд», а также званием «Почетный радист», которое получил одним из первых в Советском Союзе.

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