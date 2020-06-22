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22.06.2020 (14:52)

Командующий ЦВО принял участие в открытии памятной доски, посвященной работникам Уралмаша, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин принял участие в открытии мемориальной доски, посвященной работникам Уралмашзавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Обращаясь к участникам церемонии, командующий войсками ЦВО процитировал строки из песни «Священная война» поэта Василия Лебедева-Кумача и композитора Александра Александрова.

«Эти слова знакомы и сегодня каждому патриоту великой Родины. С этими словами шли на фронт и работники Центральной лаборатории Уральского завода тяжелого машиностроения, как и миллионы соотечественников. Огромную цену заплатил наш советский народ за эту победу – 27 миллионов человеческих жизней. Вот почему она называется Великой», – сказал командующий войсками ЦВО.

На мемориальной доске, открытой сегодня на площади Первой пятилетки перед проходной Уралмашзавода, – 11 фамилий работников Центральной лаборатории, ушедших на фронт и павших на полях сражений.

Всего же в действующую армию в годы Великой Отечественной войны были призваны около двух тысяч уралмашевцев, 15 из них стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. За самоотверженный труд в годы войны орденами и медалями награждены свыше двух тысяч заводчан.

В мероприятии принимали участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник управления ФСБ по ЦВО генерал-лейтенант Александр Васильев, а также представители предприятия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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