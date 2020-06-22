22.06.2020 (14:46)

Дошедшей до Берлина фронтовой медсестре устроили персональный мини-парад

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения - ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.

Военнослужащие ЦВО, принимающие участие в параде Победы в Новосибирске, поздравили с 75 годовщиной Победы и прошедшим накануне Днем медицинского работника Ракушеву Александру Александровну - фронтовую медицинскую сестру хирургического отделения, воевавшую в годы Великой Отечественной войны в составе третьего Белорусского фронта.

Во дворе Александры Александровны прошел персональный мини-парад и концерт духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО в экипировке «Ратник» прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана.

«Дай Бог всем удачи, здоровья. Никогда не думала, что мне вот такая честь будет, простой медицинской сестре» - такие слова благодарности прозвучали от ветерана.

Александре Александровне Ракушевой в этом году исполнилось 98 лет, закончила войну она в Берлине, где на стенах Рейхстага оставила автограф, вместе со своим будущем мужем.

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