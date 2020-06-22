22.06.2020 (14:29)

Военнослужащие ЦВО на Урале впервые пройдут на параде Победы с автоматами АК-12

Военнослужащие парадных расчетов соединений и воинских частей, участвующие в параде Победы в Екатеринбурге, впервые пройдут с новейшими автоматами Калашникова АК-12.

В процессе боевой учебы военнослужащие уже оценили возможности нового автомата, выполняя нормативы по огневой и тактико-специальной подготовкам.

По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения, а также эргономичностью. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета.

Парад Победы в Екатеринбурге состоится 24 июня, в нем будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники, а также суворовцы. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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