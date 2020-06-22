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22.06.2020 (14:08)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации и в городе Энгельсе прошли мероприятия, посвященные дню памяти и скорби.

В них приняли участие командный и личный состав соединения, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций.

Начались мероприятия с патриотической акции «Свеча памяти», ставшей уже традиционной, в ходе которой в ночь на 22 июня военнослужащие, а также жители города зажгли свечи и лампады в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

На городском кладбище у монумента братской могилы, а затем в центре города около Вечного огня памятника Победы «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.» прошла минута молчания, а также состоялась церемония возложения венков и цветов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС
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