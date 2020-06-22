22.06.2020 (14:01)

На берегу Ладожского озера военнослужащие ЗВО почтили память погибших в войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На берегу Ладожского озера военнослужащие ЗВО почтили память погибших в войне

Сегодня на берегу Ладожского озера в Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Посвящённая Дню памяти и скорби траурная церемония состоялась в музейном комплексе «Дорога жизни» Центрального военно-морского музея.

На рассвете командующий общевойсковой армией генерал-майор Владислав Ершов и командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО генерал-майор Олег Маковецкий возложили цветы и венки к памятнику «Героям Ладоги». Воинские почести отдал почётный караул. Церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

Памятник «Героям Ладоги» посвящен подвигу шоферов, осуществлявших перевозку людей и грузов по льду Ладожского озера во время блокады Ленинграда.

Военнослужащие общевойсковой и Ленинградской армий ВВС и ПВО в годы Великой Отечественной войны участвовали в обороне Ленинграда, прорыве кольца немецко-фашисткой блокады.

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