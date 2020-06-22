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22.06.2020 (13:49)

За выходные дни сапёры Балтийского флота обезвредили 16 боеприпасов времён войны

В минувшие выходные сапёры Балтийского флота обезвредили 16 боеприпасов времён войны на территории Калининградской области. Двенадцать из них были 72-мм артиллерийские снаряды, их обезвредили в лесном массиве в районе поселка Мечниково Балтийского городского округа. Три 82-мм минометные мины были найдены в реке Преголя в районе поселка Сиреневка Черняховского городского округа. И еще одна опасная находка – артиллерийский снаряд калибром 80-мм, который был найден и обезврежен в Калининграде на улице Александра Невского.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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