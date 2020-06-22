22.06.2020 (12:40)

Военнослужащие ВС РФ почтили минутой молчания память Героев Великой Отечественной войны

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации почтили минутой молчания память павших Героев Великой Отечественной войны в рамках общероссийской акции «Минута молчания», которая состоялась сегодня во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени.

В знак памяти и скорби военнослужащие, находящиеся на учебных полигонах, в военных городках в местах дислокации войск, на российских военных базах за рубежом, в том числе на авиабазе Хмеймим в Сирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Кроме того, в День памяти и скорби в военных гарнизонах состоялись торжественные траурные мероприятия, в ходе которых военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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