22.06.2020 (13:40)

На кораблях и в частях Балтийского флота прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби

На время проведения мероприятий на боевых кораблях были приспущены Андреевские флаги в знак памяти о военных моряках Балтики, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с нацистской Германией и ее союзниками на море и на суше.

В Калининграде у мемориала воинам, павшим при штурме Кенигсберга, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, принял участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Свеча памяти».

В главной военно-морской базе Балтийского флота - Балтийске на отдании почестей у памятника советским воинам, погибшим при штурме города-крепости Пиллау в конце апреля 1945 года, присутствовали представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации г. Балтийска

Участники мероприятия провели акцию «Свеча памяти», возложили венки и цветы на братскую могилу павших героев, на улице Красной Армии, зажгли поминальные свечи. Настоятель Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софроний отслужил молебен.

Все мероприятия были проведены с учетом мер по противодействию коронавирусной инфекции.

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