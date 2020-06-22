22.06.2020 (13:37)

В РВСН прошла акция «Свеча памяти»

Сегодня рано утром во всех гарнизонах РВСН возле памятников

и мемориалов, установленных в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялись торжественно-траурные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти».

В поселке Власиха «Свеча памяти» традиционно состоялась на площади возле храма Илии Муромца. Отдать дань памяти войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прибыли представители Командования РВСН и администрации ЗАТО «Власиха».

Возле храма был проведён краткий митинг и молебен. Затем участники акции «Свеча памяти» возложили цветы к памятнику маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Сегодня в православных храмах всех гарнизонов состоятся поминальные службы и литии по погибшим.



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