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22.06.2020 (11:56)

Специалисты РХБ защиты ВВО израсходовали свыше 20 тонн дезинфицирующего средства для спецобработки военных самолетов, прибывающих в Бурятию

На аэродроме Восточный Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров, для дальнейшего прохождения службы в войсках.

Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме Восточный, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами ДТС-ГК. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.

С начала проведения мероприятий по дезинфекции было обработано несколько десятков военных самолетов, израсходовано свыше 20 тонн дезинфицирующего средства.

После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов.

Помимо этого проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав в пункты постоянной дислокации.

Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.

Ежедневно расходуется свыше 400 литров дезинфицирующего средства ДТС-ГК.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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