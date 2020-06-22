22.06.2020 (11:53)

Перед окнами инфекционной больницы города Улан-Удэ выступил военный ансамбль «Селенга»

Сводный военный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и эстрадные песни для врачей инфекционной больницы города Улан-Удэ, которые в свой профессиональный праздник продолжали бороться с коронавирусной инфекцией.

Военные артисты в день медицинского работника решили поддержать самых востребованных на сегодняшний день медицинских специалистов и создали для них праздничную атмосферу, исполнив известные песни разных времен, в частности, «Белые халаты», «Не для тебя», «Баллада о солдате», «Ой, что-то мы засиделись братцы».

Медицинский персонал собрался у окон больницы, некоторые вышли на улицу и с большим удовольствием послушали специально исполненные для них песни.

Первый необычный концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» состоялся в одном из спальных районов Улан-Удэ, когда пандемия внесла свои коррективы в проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Тогда на балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, которые с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни.

В состав группы «Селенга» вошли вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.

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