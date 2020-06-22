22.06.2020 (11:48)

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае завершилось первенство Воздушно-десантных войск по пятиборью

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае завершилось первенство Воздушно-десантных войск по пятиборью.

В этом году чемпионат посвящен 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Участники соревновались в стрельбе из мелкокалиберного оружия на дистанции 50 м, преодолении полосы препятствий, протяженностью 600 м, метании гранаты на точность и дальность, в беге на 8 км и плавании на 50 м.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие, представляющие все соединения и воинские части ВДВ, а также 242 учебный центр (подготовки младших специалистов ВДВ) и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

По итогам состязаний, в личном зачете первое место завоевал представитель Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии старший сержант Роман Жуколин.

На втором месте представитель отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ гвардии капитан Гела Хесвуриани.

Третий результат показал военнослужащий отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки гвардии рядовой Михаил Кузнецов.

В сумме набранных баллов, по итогам соревнований, в командном зачете победителями стали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, на втором месте команда отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки. Третий результат показали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

По итогам соревнований, из военнослужащих, показавших лучшие результаты в личном зачете, будет сформирована сборная команда Воздушно-десантных войск, которая выступит в первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.

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