22.06.2020 (11:43)

Командующий ЮВО принял участие в возложении цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам»

Сегодня, в День памяти и скорби, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам в память о Великой Отечественной войне.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону.

Вместе с военнослужащими ЮВО в памятных мероприятиях приняли участие представители администрации Ростова-на-Дону и Ростовской области.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО, в том числе на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Сегодня во всей воинских частях и соединениях военного округа приспущены государственные флаги.

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