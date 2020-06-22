22.06.2020 (11:43)
Командующий ЮВО принял участие в возложении цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам»
Сегодня, в День памяти и скорби, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам в память о Великой Отечественной войне.
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону.
Вместе с военнослужащими ЮВО в памятных мероприятиях приняли участие представители администрации Ростова-на-Дону и Ростовской области.
В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО, в том числе на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Сегодня во всей воинских частях и соединениях военного округа приспущены государственные флаги.