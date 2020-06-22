22.06.2020 (11:37)

Единственный в ВС РФ именной вертолет «Ряфагать Хабибуллин» задействован в воздушной части парада Победы в Новороссийске

Единственный в Вооруженных Силах России именной вертолет «Ряфагать Хабибуллин» вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) будет задействован в воздушной части парада Победы 24 июня в Новороссийске.

«За штурвалом нового вертолета Ми-8АМТШ находятся опытные летчики, имеющие боевой опыт, и экипаж с гордостью выполняет почетную миссию поздравления наших ветеранов с праздником Великой Победы», – сказал заместитель командира полка по военно-политической подготовке подполковник Сергей Аверьянов.

Летчики на вертолетах Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52 совершат пролеты над городами Ростов-на-Дону, Владикавказ, Волгоград, Новороссийск, Ставрополь, Новочеркасск, Каспийск Керчь, Симферополь и Севастополь.

Всего экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 10 городами Юга России, задействованы также вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29. Всего задействовано около 130 воздушных судов.

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