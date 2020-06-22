22.06.2020 (11:34)

Артиллеристами ЮВО на Мамаевом Кургане в Волгограде произведен «Выстрел памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, произвели «Выстрел памяти» на Мамаевом Кургане в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Выстрел был произведен ровно в 12 часов дня по местному времени на южном склоне Мамаева Кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Также в мероприятии приняли участие начальник Волгоградского гарнизона полковник Вадим Клименко, военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО

Справочно:

Волгоград является одним из самых известных и значимых городов, носящих звание города–героя. Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и разбит. Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта. Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города.

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