22.06.2020 (11:31)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в акции «Завтра была война» в Волгограде

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в акции «Завтра была война», которая прошла в Волгограде на Мамаевом Кургане.

Военнослужащие роты почетного караула ЮВО на время проведения акции заступили на пост № 1 в пантеоне воинской славы у Вечного огня, таким образом, отдав дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия военнослужащие совместно с присутствующими возложили цветы, зажгли «свечу памяти» и почтили память всеобщей минутой молчания.

Акция «Завтра была война» посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводится ежегодно в День памяти и скорби 22 июня, в день, когда немецко-фашистские захватчики напали на СССР.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице