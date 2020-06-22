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22.06.2020 (11:31)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в акции «Завтра была война» в Волгограде

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в акции «Завтра была война», которая прошла в Волгограде на Мамаевом Кургане.

Военнослужащие роты почетного караула ЮВО на время проведения акции заступили на пост № 1 в пантеоне воинской славы у Вечного огня, таким образом, отдав дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия военнослужащие совместно с присутствующими возложили цветы, зажгли «свечу памяти» и почтили память всеобщей минутой молчания.

Акция «Завтра была война» посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводится ежегодно в День памяти и скорби 22 июня, в день, когда немецко-фашистские захватчики напали на СССР.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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