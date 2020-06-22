22.06.2020 (11:28)
На полигоне в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии поразят бронетехнику условного противника с использованием спецснарядов
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее.
Около месяца танковым экипажам предстоит выполнять ряд новых огневых задач с использованием усовершенствованных 125-мм снарядов повышенной мощности и противотанковых управляемых ракет, по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составит около 2 тыс. м.
Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты, овраги и рвы.
В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.
Также танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя, а также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику.
Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано порядка 40 единиц бронемашин.