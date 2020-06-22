22.06.2020 (11:28)

На полигоне в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии поразят бронетехнику условного противника с использованием спецснарядов

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее.

Около месяца танковым экипажам предстоит выполнять ряд новых огневых задач с использованием усовершенствованных 125-мм снарядов повышенной мощности и противотанковых управляемых ракет, по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составит около 2 тыс. м.

Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты, овраги и рвы.

В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

Также танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя, а также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано порядка 40 единиц бронемашин.

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