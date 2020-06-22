22.06.2020 (11:22)
Артиллеристы ЮВО в Ставрополе провели первую тренировку праздничного салюта в честь 75-й годовщины Великой Победы
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) провели в Ставрополе первую тренировку праздничного салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Расчеты гаубиц Д-30 на тренировке израсходовали более 40 холостых боеприпасов.
Праздничный салют в Ставрополе будет произведен вечером 24 июня, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте около 300 м над городом.
Всего для организации салюта задействовано около 50 военнослужащих ЮВО.
Жители и гости города смогут увидеть фейерверки различных типов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).
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