22.06.2020 (11:12)

В Дальневосточное ВОКУ прибыли сильнейшие экипажи боевых машин пехоты со всей страны для участия во всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск»

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище прибыли сильнейшие экипажи боевых машин пехоты со всех округов и общевойсковых училищ для участия во всеармейском этапе конкурса полевой выучки мотострелковых взводов «Суворовский натиск». Конкурс является самым массовым и одним и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Военнослужащие принимают и готовят технику и вооружение, изучают трассу соревнований и проходят акклиматизацию. С этой целью курсанты Московского ВОКУ прибыли на конкурс первыми более недели назад и уже полностью привыкли к дальневосточному климату и времени.

Тестовые заезды по маршруту и пристрелка вооружения позволят командам опробовать технику, понять её особенности и получить опыт преодоления препятствий дальневосточного полигона. Навыки и умения команды продемонстрируют на этапах игр.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 23 июня на полигоне училища. В ходе конкурса состоится несколько этапов, на которых экипажи БМП-2 будут соревноваться в прохождении маршрута с препятствиями и стрельбой по различным целям. На заключительном этапе состоится эстафета, на которой будет выявлена команда-победитель. Она представит Вооруженные Силы России на международных играх.

Конкурс высокого уровня проводится на базе училища второй раз. В 2018 году была возведена необходимая инфраструктура полигона к проведению всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска». Последующие годы материальная база совершенствовалась и полностью готова для проведения АрМИ-2020.

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