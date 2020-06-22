22.06.2020 (11:02)

Свыше 1000 военнослужащих были задействованы в комплексной тренировке по противодействию терроризму

Подразделения антитеррора Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки условные террористы, совершили заброску нескольких диверсионных групп на охраняемые объекты Минобороны, в частности, военные склады горюче-смазочных материалов, ряд объектов воинских частей.

«Террористы» попытались прорваться на территорию военных объектов и заминировать подходы, а также вывести из строя стационарные системы и каналы связи.

По тревоге были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода «диверсантов» и огнем из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 уничтожили условного противника.

С целью подавления средств связи «террористов» и нейтрализации взрывных устройств, оснащенных дистанционно-управляемыми радиовзрывателями, в районах блокирования были развернуты станции радиоподавления каналов связи. К тренировке привлекалось свыше 1000 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники и вооружения.

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