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22.06.2020 (10:42)

В Сирии военнослужащие авиабазы Хмеймим приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби военнослужащие авиабазы Хмеймим приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Командование и военнослужащие группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике во время акции возложили цветы к памятнику маршалу Константина Рокоссовского. Затем помощник командующего группировкой ВС РФ в САР по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма пророка Илии протоиерей Кирилл провел панихиду по защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества
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