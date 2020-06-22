22.06.2020 (10:36)

Командир армейского корпуса на Сахалине принял участие в возложении цветов к воинскому мемориалу в День памяти и скорби

На церемонии, посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа

(ВВО) на Сахалине возложили цветы к воинскому мемориалу в память

о погибших воинах в Великой Отечественной войне.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы

в Южно-Сахалинске приняли участие командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, они возложили цветы к памятнику павшим войнам в сражениях Великой Отечественной войны.

Также почтить память отдавших жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной войны солдат и офицеров и возложить цветы к мемориалу вместе с военнослужащими пришли представители других силовых ведомств и юнармейцы.

Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула армейского корпуса.

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