22.06.2020 (10:10)

В День памяти и скорби военнослужащие ВВО в Уссурийске возложили цветы к Вечному огню

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

На церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны, участвовали командование и военнослужащие Краснознаменной армии, которые торжественно возложили венки и цветы к памятнику войнам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула.

Справочно: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г). Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июня 1996 г. как «День памяти защитников Отечества». Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 г. 24 октября включен в перечень памятных дат Российской Федерации.

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