Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2020 (07:33)

В ВМФ стартует военно-патриотическая акция «Во славу Российского Флота»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов дал старт общефлотской военно-патриотической акции «Во славу Российского Флота». Она пройдет с 22 июня по 26 июля на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии, а также в воинских частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ России.

«В этот знаменательный для нас всех год, когда мы чтим память тех, кто победил фашизм, акция направлена на повышение престижа службы в Военно-Морском Флоте, популяризации его роли в истории Отечества, пропаганду боевых традиций Флота в годы Великой Отечественной войны и мирное время, – сказал адмирал Николай Евменов. – Главное командование ВМФ поддержало всецело инициативу ветеранских организаций провести эту широкую акцию и,  в целях качественной  ее подготовки и проведения   мною даны соответствующие указания на флоты». 

В акции примут участие должностные лица по работе с ветеранами, помощники и консультанты командующих флотами и Каспийской флотилии по работе с ветеранами, общественные ветеранские организации ВМФ, учащиеся довузовских учреждений ВМФ, юнармейцы, курсанты и слушатели военно-морских учебных заведений, военнослужащие по призыву и контракту, а также гражданский персонал и члены их семей.

Цель акции – уточнение и определение мест жительства маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий и военной службы, семей потерявших кормильца. «Необходимо установить с ними взаимодействие, оказать помощь в решении социальных вопросов», – подчеркнул главком ВМФ.

В ходе акциии будут записаны  видеообращения военнослужащих, курсантов, слушателей, воспитанников довузовских учебных заведений к ветеранам-морякам, участвовавшим в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам, которые выполняли миротворческие миссии по поддержанию мира и безопасности. Также будут организованы записи с выступлениями ветеранов войны, боевых действий к нынешнему поколению военных моряков, торжественные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы в ВМФ, членов семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Военно-патриотическая акция «Во славу Российского флота» включает мероприятия по возложению цветов в местах отдания воинских почестей, информирование личного состава, историко-литературные и тематические выступления, проведение уроков мужества, исторических кинолекториев, выставок, исторических викторин флотской направленности, чествование лучших военнослужащих-специалистов, размещение во флотских СМИ, периодической печати писем военнослужащих, воспитанников к ветеранам, а также воспоминаний ветеранов, статей, исторических очерков о флотской службе в разные годы».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО на Урале провели акцию «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби
Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Свеча памяти»
Военнослужащие ЦВО в Сибири провели акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби
Дом офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге проведет мемориальную акцию в День памяти и скорби

Метки:
Военно-Морской Флот , Ветераны , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false