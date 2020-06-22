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22.06.2020 (05:12)

Более 20 пациентов выписано из многопрофильного мобильного госпиталя в Чите

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.

В настоящее время 21 пациент находится на стационарном лечении, где продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в полевом госпитале.

Для оказания необходимой помощи, в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя имеется передовое медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ-аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

«С начала работы госпиталя поступило 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии, сейчас на стационарном лечении находится 21 человек, из них 4 пациентов готовятся к выписке», – рассказала заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Медицина , COVID-19
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