22.06.2020 (09:07)

На Северном флоте прошла акция «Свеча Памяти»

Сегодня рано утром во всех гарнизонах Северного флота возле памятников и мемориалов, установленных в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялись торжественно-траурные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча Памяти».

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев принял участие в акции вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Они возложили цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в городе-герое Мурманске.

В главной базе Северного флота – городе Североморске акция «Свеча Памяти» традиционно состоялась на Воинском мемориальном кладбище, где установлена мраморная часовня. Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны к мемориалу пришли начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, командиры соединений, дислоцированных в Североморском гарнизоне, военнослужащие и жители города.

Возле часовни был проведён краткий митинг и молебен. Затем участники акции «Свеча Памяти» возложили цветы к мемориалу и к стеле с именами погибших в годы войны североморцев.

Сегодня в православных храмах всех гарнизонов состоятся поминальные службы и литии по погибшим.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев также примет участие в ещё одной акции – «Сад Памяти», в ходе которой в Долине Славы будут высажены 75 деревьев и кустарников в честь 75-летия Великой Победы Советского народа над гитлеровским фашизмом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице