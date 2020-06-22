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22.06.2020 (08:48)

В Амурском объединении ВВО почтили память павших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби в гарнизонах Амурского объединения состоялись мероприятия памяти погибших в Великой Отечественной войне. Офицеры управления общевойсковой армии Восточного военного округа и частей Белогорского гарнизона Амурской области возложили венки и цветы на мемориальном комплексе в Белогорск у часовни воинов, погибших за Отечество.

В целях соблюдения карантинных требований мероприятие прошло с минимальным привлечением личного состава. Памятные мероприятия сопровождал гарнизонный оркестр и салютная группа, которая произвела холостые выстрелы в объявленную минуту молчания.

На мемориале белогорские юнармейцы провели акцию свеча памяти. На ней юнармейцы почтили словами благодарности ветеранов и поклялись никогда не забывать подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. С этими словами юнармейцы зажгли свечи у мемориала с именами погибших амурчан.

В годы Великой Отечественной войны из Куйбышевки-Восточной, (прежнее название Белогорска) было призвано на фронт  13341 человек. 3348 из призванных не вернулись с полей самой кровопролитной в истории войны. Имена погибших горожан высечены на стенах памятного воинского мемориала.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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