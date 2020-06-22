22.06.2020 (08:18)

В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открыта выставка «Бессмертный экипаж Победы»

В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота (Балаклавский подземный музейный комплекс) открыта выставка «Бессмертный экипаж Победы», посвящённая героическим экипажам подводных лодок Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Центральным элементом экспозиции является фотоколлаж, составленный из 3224 портретов подводников-черноморцев. Снимки расположены таким образом, что в центре стенда отчетливо вырисовывается силуэт подводной лодки «Щ-215», командиром которой был Герой Советского Союза Михаил Васильевич Грешилов.

В период Великой Отечественной войны подводные лодки Черноморского флота, участвовавшие в боевых действиях, выполнили 191 торпедную атаку, добились 90 попаданий, уничтожив при этом 62 транспорта противника.

Экипажи подводных лодок Л-4, М-111, М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5 были награждены орденом Красного Знамени, подводные лодки М-35, М-62, Щ-215, С-33, Щ-205 стали гвардейскими.

За годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены восемь подводников Черноморского флота.

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