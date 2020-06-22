22.06.2020 (08:11)
Молодое пополнение армейского корпуса Черноморского флота прошло «обкатку танками»
Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) весеннего призыва 2020 года в ходе прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки отработали действия по уничтожению танков условного противника.
Военнослужащие выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-72Б3 из окопа, пропуская над собой 40-тонную боевую машину.
«Обкатка танком» является одним из завершающих этапов курса общевойсковой подготовки молодого пополнения. Упражнение позволяет преодолеть танкобоязнь и обучить военнослужащих приёмам борьбы с танками в ближнем бою.
Перед проведением мероприятия боевой подготовки с молодым пополнением были проведены занятия по изучению тактико-техническим характеристикам боевой машины, а также стрелкового оружия и боевых гранат, а специалисты психологической службы ЧФ провели с каждым военнослужащим специальные тренинги.
Помимо этого, военнослужащие, прибывшие в соединение менее трех недель назад, выполнили упражнение начальных стрельб из автомата АК-74, а также нормативы по метанию учебной ручной гранаты РГД-5.
После завершения курса интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие будут приведены в Военной присяге.