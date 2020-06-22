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22.06.2020 (07:35)

Правнуки фронтовиков зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне в Самаре

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа провели в Самаре акцию «Свеча памяти», посвящённую памяти всем погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Солдаты и офицеры, многие из которых являются правнуками фронтовиков, выстроились на плацу воинской части в форме слова  "ПОМНИМ". Каждый держал в руках зажженную свечу и делился историей своего прародителя, выражал всем фронтовикам слова благодарности. Завершилась акция минутой молчания и коллективным произношением слов "Мы скорбим!". 

Ровно 79 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на Советский Союз. 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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