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22.06.2020 (07:27)

Военнослужащие ЦВО на Урале провели акцию «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Свеча Памяти», которую посвятили Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в воинских частях и подразделениях, дислоцированных на Урале.

На плацу воинских частей в вечернее время военнослужащие со свечами в руках выстроились в форме слов «МЫ ПОМНИМ», таким образом почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция была проведена в ночь на 22 июня. В этот день 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на СССР.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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