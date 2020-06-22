22.06.2020 (07:27)
Военнослужащие ЦВО на Урале провели акцию «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Свеча Памяти», которую посвятили Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в воинских частях и подразделениях, дислоцированных на Урале.
На плацу воинских частей в вечернее время военнослужащие со свечами в руках выстроились в форме слов «МЫ ПОМНИМ», таким образом почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция была проведена в ночь на 22 июня. В этот день 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на СССР.
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