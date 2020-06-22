22.06.2020 (07:23)
Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Свеча памяти»
Российские военнослужащие 201-й военной базы вместе с юнармейцами в Таджикистане, приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны.
На мемориальном комплексе аллеи Славы Героев 201-й военной базы, помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими Роман Чебоненко провел поминальную панихиду воинам павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Присутствующие из свечей выложили дату начало и окончания войны со словами «Мы помним», таким образом оплакивая погибших в годы Великой Отечественной войны и благодаря советский народ, который дал отпор фашистам и одержал Великую Победу.
Новости по теме:
В День памяти и скорби командование ТОФ и губернатор Приморского края возложили венки и цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке
Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Таджикистан , Юнармия