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22.06.2020 (07:23)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Свеча памяти»

Российские военнослужащие 201-й военной базы вместе с юнармейцами в Таджикистане, приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны.

На мемориальном комплексе аллеи Славы Героев 201-й военной базы, помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими Роман Чебоненко провел поминальную панихиду воинам павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Присутствующие из свечей выложили дату начало и окончания войны со словами «Мы помним», таким образом оплакивая погибших в годы Великой Отечественной войны и благодаря советский народ, который дал отпор фашистам и одержал Великую Победу.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Таджикистан , Юнармия
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