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22.06.2020 (07:15)

Военнослужащие ЦВО в Сибири провели акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Свеча Памяти», которую посвятили Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Сибири.

На плацу воинских частей в вечернее время военнослужащие со свечами в руках выстроились в форме слов «МЫ ПОМНИМ, МЫ СКОРБИМ», таким образом почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция была проведена в ночь на 22 июня. В этот день 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на СССР.

В памятных мероприятиях приняли участие более 2000 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, Алтайском крае, а также Республике Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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