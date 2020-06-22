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22.06.2020 (03:48)

Молодые летчики вертолётов Ка-27 Тихоокеанского флота впервые выполнили посадки на палубу авианесущего корабля

На Камчатке, в акватории Авачинской бухты, молодые экипажи вертолётной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России впервые отработали взлеты и посадки на палубу спасательного судна (СС) «Алагез».

Летчики противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 в течение двух суток совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильность ориентирования и точность приземления.

Также летчики отработали взаимодействие с группой управления полётами, находящейся на СС «Алагез», производили дозаправку топливом от судна.

Всего выполнено около 30 взлетов и посадок на палубу авианесущего корабля.

На следующем этапе курса летной подготовки летчики вертолетной эскадрильи отработают посадки на палубу корабля в ночное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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