22.06.2020 (05:25)

В День памяти и скорби командование ТОФ и губернатор Приморского края возложили венки и цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке

В день годовщины начала Великой Отечественной войны заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководители столицы Приморья возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.

Сегодня вечером военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие во Всероссийской минуте молчания. По решению командования флота в Приморье в 19.15 по хабаровскому времени и в 21.15 - на Камчатке, на боевых кораблях и в береговых частях пройдут общие построения личного состава, в ходе которых моряки ТОФ почтят память соотечественников минутой молчания. Проведение памятных мероприятий спланировано с соблюдением карантинных мер.

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