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22.06.2020 (03:00)

Военнослужащие ТОФ на Камчатке приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби

Сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

В годовщину начала Великой Отечественной войны командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов, представители администрации города Петропавловска-Камчатского возложили венки и цветы в парке Победы у Вечного огня и к памятнику жителям Камчатки, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сквере Свободы у обелиска Памяти Курильскому десанту, у обелисков Героям Советского Союза Петру Ильичеву и Николаю Вилкову, на кладбище у могилы моряков с погибших тральщиков, военнослужащие Камчатских гарнизонов почтили память погибших минутой молчания и возложили венки. 

Сегодня же тихоокеанцы примут участие в акциях «Свеча памяти» и Всероссийской минуте молчания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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