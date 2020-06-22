22.06.2020 (04:38)

В Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, в День памяти и скорби, в Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие зажгли свечи вдоль музейного комплекса «Дорога памяти», на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Свечи зажгли возле каждой малой архитектурной формы комплекса, каждую из которых в течение года наполняли землей из братских захоронений советского, российского воинства.

Ровно в 4 утра участники акции зажгли свечи от лампады священнослужителя, которые установили у 87 архитектурных форм. В такой же воскресный православный праздник Всех святых, враг начал внезапное наступление на Москву.

Во время церемонии зажжения огня прозвучала аудиозапись первого сообщения о начале войны, которое произнёс Юрий Левитан.

В самые тяжёлые дни войны на месте возведения Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса «Дорога памяти» располагался штаб Западного фронта. С первых же минут Великой Отечественной войны на всем протяжении советско-германского фронта разгорелись кровопролитные бои, в которых ярко проявилось мужество наших солдат.

Теперь каждый желающий может прийти в любое время в музейный комплекс «Дорога памяти» и почтить память тех воинов, которые не вернулись с поля боя.

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