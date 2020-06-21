21.06.2020 (20:00)

В преддверии парада Победы возобновил работу для посетителей филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни»

В преддверии парада в честь 75-летия Великой Победы возобновил работу для посетителей уникальный филиал Центрального военно-морского музея (ЦВММ) «Дорога жизни» на Ладоге. Он вновь открыт для посещения с соблюдением ограничительных мер, предотвращающих распространение новой коронавирусной инфекции.

В филиале введен ограничительный порядок работы с посетителями, предусматривающий проведение на открытом воздухе экскурсий с численностью групп до десяти человек с обязательным использованием посетителями масок, а в помещениях – индивидуальных экскурсий и экскурсий с численностью групп до пяти человек (но не более одного человека на 12 квадратных метров), также с использованием посетителями масок.

В период ограничительного порядка работы в филиале ЦВММ «Дорога жизни» возможны организация экскурсий на открытом воздухе, доступ, посетителей, в том числе индивидуальных, на открытые демонстрационные площадки филиала с образцами вооружения и военной техники и в парковую зону филиала.

Справочно :

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом № 443 от 14 ноября 1968 года был создан филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни». До открытия филиала ЦВММ в двух залах Осиновецкой школы размещалась выставка об участниках событий на Дороге жизни.

Филиал открыл свои двери для посетителей 12 сентября 1972 года, в день 31-й годовщины начала работы водной военной коммуникации. Музей разместился в здании бывшей пекарни на берегу Ладоги, недалеко от мыса Осиновец, откуда начиналась легендарная «Дорога жизни». Во время Великой Отечественной войны в этом здании находились столовая, Красный уголок и располагалось также руководство Осиновецкой военно-морской базы. Здание сильно пострадало от бомбардировок, и в связи с решением о предоставлении его под музей потребовалась серьезная реконструкция: его подвели под крышу, произвели внешние и внутренние работы.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о полной реконструкции территории филиала «Дорога жизни». К открытию реконструированного музейного комплекса 9 мая 2015 года построили здание для открытого хранения крупногабаритных экспонатов, новую набережную, провели озеленение и дополнили экспозицию на открытом воздухе. Была проведена масштабная реставрация автомобиля ГАЗ-АА и самолета Ли-2.

К Дню Военно-Морского Флота в 2016 году на территории филиала были построены современное здание музея, административно-бытового комплекса, павильона для катера Ладожской военной флотилии типа МО-4. Были закончены работы по обновлению и ремонту буксира «Ижорец-8», принят на временное хранение ряд экспонатов из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в рамках совместных проектов.

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